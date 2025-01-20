Двоих мигрантов задержали за незаконный оборот наркотиков в Истре

Более килограмма наркотиков изъяли полицейские у двоих иностранце в Истре, передает ГУ МВД России по Московской области. Нарушителей задержали.

Во время патрулирования сотрудники полиции заметили двоих мужчин, которые выходили из леса. В руках у них был пакет, и направлялись они в сторону такси. Увидев правоохранителей, один из мужчин бросил пакет и попытался скрыться.

Мужчин задержали. Ими оказались уроженцы Средней Азии в возрасте 24 и 26 лет. В выброшенном пакете полицейские обнаружили пять свертков. В одном из них находились наркотики общей массой более 1 кг.

Мужчины рассказали, что забрали наркотики из тайника в лесу и планировали сбыть. На них завели уголовное дело и заключили под стражу. Содержимое остальных свертков направили на экспертизу. Общая масса содержащегося в них вещества превышает 5 кг.