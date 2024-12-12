Двоих пособников телефонных мошенников задержали в Коломне

Двоих пособников телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки четыре миллиона рублей, задержали в Коломне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 77 лет. Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник портала Госуслуг. Он предложил подать заявку для установки электросчетчиков по льготной очереди. Для этого пенсионерке нужно было назвать коды из поступивших СМС. Женщина выполнила требования, и разговор закончился.

После этого потерпевшей позвонили якобы из Министерства финансового мониторинга и ФСБ и заявили, что у мошенников появился доступ к ее накоплениям. Чтобы сохранить деньги, женщине нужно было срочно обналичить их и передать курьеру для размещения на безопасном счете. Пенсионерка сняла четыре миллиона рублей и отдала их молодому человеку, который вечером подошел к подъезду дома.

На следующий день мошенники позвонили снова и убедили женщину снять деньги с другого счета. Пенсионерка отправилась в банк, но сотрудница организации заподозрила, что женщина стала жертвой мошенничества, и предупредила ее. После этого потерпевшая обратилась в полицию и в дальнейшем под контролем оперативников передала курьеру муляж.

Пособника мошенников задержали. Вскоре был установлен второй соучастник, который тоже выполнял функции курьера. Ими оказались жители Рязанской области и Санкт-Петербурга в возрасте 18 и 22 лет. Выяснилось, что один из них уже причастен к совершению аналогичных преступлений. На молодых людей завели уголовное дело. Оба находятся под стражей.