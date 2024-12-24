Двоих жителей столицы задержали за серию краж из квартир в Подмосковье

Сотрудники полиции Подмосковья задержали двоих жителей столицы, которые совершали кражи из квартир на территории региона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Мужчины взламывали входные двери квартир или подбирали к замкам ключи. После этого они проникали в жилые помещения и похищали драгоценности и дорогой алкоголь. В частности, были совершены две кражи — в Наро-Фоминске и Черноголовке.

По данному факту возбудили уголовное дело. Похитителей установили и задержали по местам их жительства в столице. В квартире одного из задержанных были найдены похищенные алкогольные напитки. Ювелирные изделия похитители успели продать.

Выяснилось, что оба мужчины уже имеют судимость. Сейчас они под стражей.