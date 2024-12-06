Двоим мужчинам в Подмосковье предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот 100 кг наркотиков

Двоим уроженцам Кемеровской области предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт более ста килограммов наркотических веществ в Подмосковье, передает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники, действуя с сообщниками, перевозили и прятали в тайниках наркотики, чтобы сбыть их на территории Московской области.

Весной этого года мужчин задержали. В этот момент они занимались закладкой наркотиков.

Уголовное дело в отношении злоумышленников передали в городской суд Орехово-Зуево.