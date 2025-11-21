Двухлетняя программа модернизации системы теплоснабжения завершилась в Подольске. В ее рамках в муниципалитете проложили свыше 23 км новых сетей.

В Подмосковье в следующем году на модернизацию инфраструктуры ЖКХ планируется направить почти 100 млрд руб., сообщили до этого в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Территории, на которых прошли работы, проверил глава Подольска Григорий Артамонов. Он отметил, что значительный объем работ выполнили на Силикатной — там проложили около 5 км сетей и благоустроили территорию. Более 500 м сетей обновили на Садовой улице в Красной горке. На участке завершается благоустройство.

«В 2026 году продолжатся работы в рамках государственной программы по замене сетей и модернизации котельных в других микрорайонах», - отметил глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу коломенского завода, который выпускает импортозамещающее оборудование для ЖКХ.