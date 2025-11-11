Губернатор Подмосковья проверил работу завода по производству оборудования для ЖКХ в Коломне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу завода компании «АДЛ» в Коломне. Предприятие выпускает импортозамещающее оборудование для ЖКХ. В планах — расширение производства.

«Компания "АДЛ" работает успешно, есть планы расширяться — выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, прокладке сетей — это водо-, тепло-, газоснабжение. В реализации проекта участвует Фонд развития промышленности РФ, именно он позволил здесь иметь большое количество современного надежного оборудования», — отметил губернатор.

Строительство нового цеха начнется в следующем году. Его площадь составит 10 тыс. кв. м. Здесь будут производить электроприводы для запорной арматуры. Также расширят линии по сборке блочных тепловых пунктов, насосных установок и шкафов управления.

В реализацию проекта вложат 1,5 млрд руб. инвестиций. С запуском цеха в 2028 году в округе будет создано 80 новых рабочих мест.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/4

Сейчас в составе производственного комплекса четыре цеха, а также три складских и логистических комплекса. Здесь производят более 800 тыс. изделий в год. К 2030 году мощности увеличат почти до 3 млн. Весной был открыт новый корпус по производству импортозамещающей продукции.

Компания активно пользуется региональными мерами поддержки. Так, ей были предоставлены земельные участки без торгов. Также был заключен 7-летний специнвестконтракт, в рамках которого предприятие получает налоговые льготы.

«Мы также плотно сотрудничаем со средними специальными учебными заведениями Подмосковья. Например, с колледжем «Коломна» заключено 36 целевых договоров — там готовят студентов для нашего производства. Ребятам, которые хорошо учатся, мы платим стипендию — 5 тыс. руб.», — рассказал директор коломенского филиала ООО «Торговый дом АДЛ» Сергей Абашов.

Студенты могут пройти стажировку на предприятии, получить новую профессию и трудоустроиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области наблюдается рост числа заявлений в колледжи.