Двум многодетным матерям из Орехово-Зуева вручили знак «Материнская слава»

Многодетным матерям Марине Артюшиной и Татьяне Коришевой из Орехово-Зуева вручили знаки «Материнская слава» в рамках мероприятия ко Дню матери, которое прошло Доме Правительства Московской области. Об этом сообщает Regions.

В ходе праздника многодетных матерей поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. В сообщении уточнили, что знаком «Материнская слава» награждают женщин, которые родили пять и более детей.

Ранее Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери.