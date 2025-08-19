«Единая Россия» проведет день приема участников СВО по вопросам медицинского обеспечения

Партия «Единая Россия» проведет единый день приема участников специальной военной операции и их семей по вопросам медицинского обеспечения. Встречи пройдут 22 августа в общественных приемных подмосковного отделения партии.

В рамках встреч бойцам расскажут, как пройти медкомиссию, организовать курс лечения и реабилитации, получить необходимые лекарства и обеспечить медицинское сопровождение детей.

Как отметила депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова, реабилитация военнослужащих и поддержка членов их семей — одно из приоритетных направлений народной программы партии.

Подробная информация и запись на прием доступны по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каковы основные направления помощи военнослужащим в области.