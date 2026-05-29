Единый расчетный центр Московской области сообщил график работы мобильного офиса в июне

В мобильном офисе доступны следующие услуги: передача показаний счетчиков, консультации по вопросам ЖКХ, выдача копий финансово‑лицевых счетов и справок об отсутствии задолженности, предоставление дубликатов платежных документов, безналичная оплата счетов.

График работы мобильного офиса:

1 июня: Талдомский, р. п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4, с 11.00 до 15.00;

2 июня: Видное, Южный бульвар, д. 5, с 9:30 до 16:00;

3 июня: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30;

4 июня: Сергиев Посад, п. Загорские Дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;

5 июня: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 09.30 до 16.30;

8 июня: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, слева от Почты России, с 10.30 до 15.30;

9 июня: Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10.00 до 15.00;

10 июня: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.30;

11 июня: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.00 до 15.00;

15 июня: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;

16 июня: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 10.30 до 15.00

17 июня: Красногорск, пос. Архангельское, д. 17А, с 10.30 до 15.00;

18 июня: Ступино, р. п. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10:30 до 15:00;

19 июня: Видное, Южный бульвар, д. 5, с 9:30 до 16:00;

22 июня: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.30 до 15.30;

23 июня: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 10.30 до 15.00;

24 июня: Домодедово, с. Вельяминово, д. 10, с 9.00 до 16.00;

25 июня: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 16.00;

26 июня: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 09.30 до 16.00;

29 июня: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, на парковке у МФЦ, с 10:00 до 15:00;