Единый расчетный центр Московской области сообщил график работы мобильного офиса в июне
Мобильный офис МосОблЕИРЦ объявил график работы в июне
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Специалисты мобильного офиса МосОблЕИРЦ посетят в июне 13 округов региона. Местные жители смогут рядом с домом оперативно решить ряд вопросов, связанных с жилищно‑коммунальными услугами. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В мобильном офисе доступны следующие услуги: передача показаний счетчиков, консультации по вопросам ЖКХ, выдача копий финансово‑лицевых счетов и справок об отсутствии задолженности, предоставление дубликатов платежных документов, безналичная оплата счетов.
График работы мобильного офиса:
- 1 июня: Талдомский, р. п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4, с 11.00 до 15.00;
- 2 июня: Видное, Южный бульвар, д. 5, с 9:30 до 16:00;
- 3 июня: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30;
- 4 июня: Сергиев Посад, п. Загорские Дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;
- 5 июня: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 09.30 до 16.30;
- 8 июня: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, слева от Почты России, с 10.30 до 15.30;
- 9 июня: Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10.00 до 15.00;
- 10 июня: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.30;
- 11 июня: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.00 до 15.00;
- 15 июня: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;
- 16 июня: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 10.30 до 15.00
- 17 июня: Красногорск, пос. Архангельское, д. 17А, с 10.30 до 15.00;
- 18 июня: Ступино, р. п. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10:30 до 15:00;
- 19 июня: Видное, Южный бульвар, д. 5, с 9:30 до 16:00;
- 22 июня: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.30 до 15.30;
- 23 июня: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 10.30 до 15.00;
- 24 июня: Домодедово, с. Вельяминово, д. 10, с 9.00 до 16.00;
- 25 июня: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 16.00;
- 26 июня: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 09.30 до 16.00;
- 29 июня: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, на парковке у МФЦ, с 10:00 до 15:00;
- 30 июня: Талдомский, р. п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4, с 11.00 до 15.00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.