«Вид на море, но без электричества»: квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать уже два года

Квартиру заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать уже два года, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, певец купил жилье в элитном комплексе Emerald Beach Resort & SPA в 2009 году за €250 тысяч. После покупки Моисеев обставил апартаменты итальянской мебелью и часто приезжал в квартиру на отдых с телеведущей Даной Борисовой.

После смерти Моисеева апартаменты по завещанию отошли его продюсеру Сергею Гороху. В 2024 году он выставил квартиру на продажу за €90 тысяч, но за два года покупателя не нашлось. Даже после снижения цены до €88 тысяч желающих приобрести квартиру не появилось. Площадь квартиры — 138 кв. м, в ней две спальни, два санузла, две террасы и есть вид на море.

Как отмечает телеграм-канал, элитный комплекс, в котором расположена квартира артиста, со временем пришел в упадок. От жильцов до сих пор поступают жалобы на проблемы с инфраструктурой и электричеством.

Ранее сообщалось, что голливудский режиссер Стивен Сигал снял с продажи особняк на Рублевке из-за назойливых фанатов.