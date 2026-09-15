Конец эпохи? Крупнейшие автогиганты начали избавляться от марок

Мировые автопроизводители начали пересматривать свои стратегии из-за падения продаж, роста затрат и усиления конкуренции со стороны китайских компаний. Концерны сокращают число проектов, продают активы и делают ставку на более прибыльные направления, пишет Autonews.

Porsche завершил продажу долей в Bugatti Rimac и Rimac Group примерно за €1 млрд. Часть средств компания направит на пенсионные обязательства. Также производитель ранее закрыл несколько дочерних проектов, чтобы сосредоточиться на выпуске автомобилей.

Volkswagen рассматривает возможность прекращения развития бренда Seat к 2030 году. Если решение будет принято, обслуживание уже выпущенных машин продолжится, а основные ресурсы могут направить на развитие марки Cupra.

Внутри Volkswagen AG также оценивается будущее Lamborghini и Ducati. Руководство концерна анализирует эффективность около 600 активов. Дополнительным фактором стали снижение продаж Ducati и необходимость повышения прибыльности бизнеса.

Stellantis ищет варианты поддержки Maserati, которая получила операционный убыток около €198 млн. Компания обсуждает сотрудничество с Huawei и JAC Group, однако о продаже бренда пока не заявляет.

Шведский производитель электромобилей Polestar столкнулся с ограничениями в США из-за использования китайского программного обеспечения. Американские власти заявили о рисках, связанных с возможной утечкой данных.