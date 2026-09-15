«Попали в ад»: отдых семьи из Екатеринбурга в Турции обернулся грязным номером и проблемами

Семья из Екатеринбурга направила досудебную претензию туроператору после поездки в Турцию. Туристы заявили о неудовлетворительных условиях проживания и проблемах с организацией отдыха. Об этом сообщает URA.RU.

По словам отдыхающей Евгении, семья прибыла 16 августа в отель Nex Royal Beach в Бельдиби. В номере, по ее утверждению, было грязно, а сотрудники отеля не говорили на русском или английском языках.

Дополнительные сложности возникли при попытке сменить место проживания. Отельный гид, как рассказала туристка, опоздал на встречу и не помог с переселением. В ресторане, по словам семьи, возникали очереди и перебои с питанием.

За переезд в другой отель туроператор, со слов туристов, запросил 649 евро наличными. Снять необходимую сумму в поселке семья не смогла. В результате туристы самостоятельно перебрались в Attala Hotel в Анталии, где оплатили проживание с завтраками.

Перед обратным вылетом семья также столкнулась с проблемой трансфера. По словам туристов, туроператор заранее не предупредил их о перевозке. Машину предоставили только после обращения в принимающую компанию Fit Holidays.

Туроператор ситуацию на момент публикации не прокомментировал. После поездки семья направила туроператору досудебную претензию.