Первый матч — сразу победа: «Торпедо» устроило праздник на VOLGA Арене
В Нижнем Новгороде состоялось историческое открытие VOLGA Арены
В Нижнем Новгороде состоялось официальное открытие VOLGA Арены. На мероприятии 14 сентября побывали 12 350 человек, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Торпедо».
Церемония открытия прошла перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Ак Барсом». Для зрителей подготовили мультимедийное шоу, посвященное истории города и 80-летию хоккейного клуба.
Перед началом игры для болельщиков выступила певица BEARWOLF, ставшая главным музыкальным гостем открытия.
Первый матч на новой арене завершился победой нижегородского «Торпедо» над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2. При этом первую шайбу в истории КХЛ на VOLGA Арене забросил игрок казанской команды.