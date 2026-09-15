Врачи в Щелково удалили мужчине 15-сантиметровую опухоль, из-за которой он не мог сидеть

Специалисты Щелковской больницы успешно прооперировали мужчину с крупной опухолью в области ягодицы, из-за которой он не мог сидеть. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель, который жаловался на боль в ягодице. По словам пациента, область болела даже в состоянии покоя, и он не мог сидеть и двигаться без дискомфорта.

В ходе обследования врачи обнаружили доброкачественное новообразование мягких тканей размером более 15 сантиметров и направили мужчину на операцию.

В ходе операции хирурги удалили опухоль. Чтобы закрыть образовавшуюся рану, они выполнили пластику собственными тканями пациента: сформировали участок кожи и расположенных под ней тканей возле раны и переместили его на место удаленной опухоли.

Операция прошла успешно. На текущий момент пациент выписан из стационара и уже вернулся к обычной жизни.

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