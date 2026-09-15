Врачи из Узбекистана прошли профессиональную стажировку в НИКИ детства Подмосковья
В НИКИ детства завершилась стажировка для группы врачей из Узбекистана
Фото: [НИКИ детства]
Врачи из Узбекистана прошли профессиональную стажировку в НИКИ детства Подмосковья. В группу вошли 10 специалистов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медики прошли ротацию по ключевым отделениям института, в том числе реанимации и интенсивной терапии, реабилитации, кардиологии, педиатрии, ревматологии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии.
Особое внимание уделили отработке практических и коммуникативных навыков. Так, врачи обучались этично общаться с родителями пациентов в сложных ситуациях, сопровождать молодых специалистов и т.д.
«Программа стажировки была выстроена таким образом, чтобы охватить как узкопрофильные клинические аспекты, так и фундаментальные навыки. Уверена, что полученные знания и отработанные протоколы помогут узбекским врачам в их повседневной практике и внесут вклад в повышение качества медицинской помощи детям», — отметила заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова.
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