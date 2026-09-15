Федеральные льготники могут заменить набор социальных услуг денежной компенсацией, подав заявление до 1 октября. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Право на такую замену имеют инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, Герои России и другие категории граждан.

По словам депутата, многие льготники не пользуются бесплатными лекарствами, путевками и другими услугами, но при этом не оформляют денежную выплату. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России.

С 1 февраля 2026 года стоимость набора социальных услуг после индексации составляет 1 825,25 ₽ в месяц, или 21 903 ₽ в год. В эту сумму входят обеспечение лекарствами и лечебным питанием, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд.

Льготник может отказаться от всего набора или только от его части. При этом решение необходимо подтверждать ежегодно. Если заявление не подать повторно, гражданину автоматически вернут натуральные услуги вместо денежной компенсации.