Известный писатель и историк Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik подверг резкой критике решение канадских властей, которые отказали российским хоккеистам в выдаче документов перед молодежным чемпионатом мира.

По мнению публициста, этот шаг является откровенным позором, продиктованным не спортивными интересами, а сиюминутной политической повесткой. Гаспарян подчеркнул, что упущена колоссальная финансовая и зрительская выгода: финал «молодежки», в котором сошлись бы исторические соперники — сборные России и Канады, стал бы главным событием мирового хоккея, за которым следил бы весь земной шар.

Вместо этого, как отмечает эксперт, организаторы обрекают своих игроков на сомнительное удовольствие играть против команд Австрии или Дании, что полностью обесценивает статус турнира. Гаспарян указал на глубокий идеологический парадокс: в Канаде десятилетиями воспитывали культ победы над русскими, а теперь сами лишили своих спортсменов возможности этого триумфа.

Канадцы боятся выйти с русскими. Если бы это сказали бы предыдущим поколениям, наверное, они бы удивились, — возмутился писатель.

Он напомнил о временах Уэйна Гретцки, который в 80-х годах приезжал в Советский Союз и с уважением обменивался клюшками с Вячеславом Фетисовым.

По словам Гаспаряна, нынешний сюрреализм, при котором легенда хоккея поддерживает бан своей страны против российских игроков, разрушает саму суть легендарного противостояния на льду.

Ранее сообщалось, что МОК может остановить признание ИИХФ из-за недопуска российской молодежки.