Подмосковные спортсмены завоевали три медали — золотую и две серебряные — на всероссийских соревнованиях «Молодежный Кубок» по санному спорту, которые прошли с 12 по 18 ноября в Сочи. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Мария Посельская и Анастасия Зитта (обе — областной Центр олимпийских видов спорта) одержали победу в соревнованиях двухместных саней среди юниорок. В аналогичной дисциплине среди юниоров Матвей Баринов и Никита Смирнов (оба — областной Центр олимпийских видов спорта) стали серебряными призерами.

Еще одну медаль получил подмосковный кварттет в составе Ивана Рудака, Софии Пульниковой, Матвея Баринова и Никиты Смирнова в командных соревнованиях.

Состязания прошли в Сочи на санно-бобслейной трассе в рамках федеральной программы «Спорт России».

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