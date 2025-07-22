Экологические уроки провели в летних лагерях в 20 округах Подмосковья

В Подмосковье экологические уроки провели в летних лагерях уже в 20 округах. Их посетили свыше 3,5 тыс. детей, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Занятия организованы по инициативе министерства и Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью. На уроках школьникам рассказывают, почему важно сортировать мусор и как правильно это делать.

По словам организаторов, в области дети активно участвуют в сортировке отходов. Ребята собирают пластиковые крышки, макулатуру, использованные батарейки.

Осенью в регионе дадут старт еще одной экологической акции — «Пластик — ценный ресурс». В ее рамках жителям расскажут, что делать с пластиковыми отходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил донести до жителей полную информацию о правилах вывоза крупногабаритного мусора.