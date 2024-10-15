Экс-директор МФЦ Одинцово предстанет перед судом за получение взяток

Бывший директор МФЦ Одинцово и ее знакомый предстанут перед судом за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в период с июля по сентябрь 2022 года директор получила тридцать тысяч рублей за содействие в оказании госуслуг вне очереди, быстро и в нужное заявителям время.

Знакомый директора в период с августа 2020 года по февраль 2023-го передавал ей деньги за общее покровительство и изготовление фиктивных загранпаспортов на различных лиц, в том числе находящихся в федеральном и международном розыске.

В общей сложности женщина получила почти полтора миллиона рублей.