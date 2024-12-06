Эксклюзивные карты «Стрелка» с работами победителей конкурса, приуроченного к Году семьи, выпустили в Подмосковье

АО «Мострансавто» выпустило эксклюзивную коллекцию карт «Стрелка», на которых изобразили работы победителей конкурса на лучший дизайн транспортной карты, посвященный Году семьи. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тираж данной серии составит пять тысяч экземпляров, приобрести их можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций компании в ближайшее время. Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации.

Напомним, что победителей конкурса определили с помощью онлайн-голосования на портале «Добродел». При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.