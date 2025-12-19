Экскурсии в Москве организовали для участников «Активного долголетия» из Подольска

Участники проекта «Активное долголетие» из группы «Радость движения» Подольска посетили Государственный исторический музей в Москве. Об этом рассказали в администрации округа.

Также пенсионеры прогулялись по Манежной площади и посетили новогоднюю ярмарку в ГУМе. Таким образом, они совершили предновогодний культурно-спортивный десант на 10 тыс. шагов.

В выходные группа примет участие в акции «Спорт» в парках «Дубрава» и Детском парке, а также в костюмированном новогоднем забеге в парке имени Виктора Талалихина.

