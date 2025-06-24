Эксперименты со звуковыми волнами и электричеством провели в школьном лагере Подольска

День науки прошел в школе № 1 Климовска в Подольском округе. В мероприятии приняли участие 150 воспитанников летнего школьного лагеря «Чайка», рассказали в администрации муниципалитета.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области до этого сообщили, что вожатые студенческих педагогических отрядов Подмосковья приступили к работе в лагерях страны.

В рамках Дня науки шесть отрядов провели эксперименты со звуковыми волнами и электричеством. Также ребята рисовали и экспериментировали с магнитами.

Сейчас в Подольске на базе 23 учреждений работает 31 лагерь с дневным пребыванием детей. Общее число воспитанников превышает 3 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как детям-сиротам оформить жилищный сертификат.