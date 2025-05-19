Губернатор Подмосковья рассказал, как детям-сиротам получить жилищный сертификат

Дети-сироты из Подмосковья могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры в электронном виде, такая возможность появилась с января 2025 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждому человеку важно иметь свое жилье, особенно, если рядом нет родных и близких. Мы стараемся окружать детей-сирот заботой, с 2013 года взяли на себя решение жилищного вопроса. Выдали уже более 8 тыс. квартир, и в этом году планируем предоставить еще 916. Одна из ключевых задач — сделать этот процесс максимально простым и удобным», — подчеркнул губернатор.

По его словам, сироты могут приобрести жилье с помощью жилищного сертификата, который позволяет выбрать квартиру в любом городе Подмосковья, с 2023 года. Теперь его можно получить в электронном виде, для этого нужно подать заявку на региональном портале госуслуг. Подмосковье стало первым регионов в России, где выдачу таких сертификатов осуществляется не с 23, а с 18 лет.

Регион также является лидером по числу предоставленного жилья. В 2025 году квартиры уже получили 327 детей-сирот из 916.

Одним из первых, кто приобрел жилье с помощью сертификата, стал 18-летний Станислав Малютин из Балашихи. Он выбрал квартиру в микрорайоне Новое Павлино.

«Приобрести жилье с помощью электронного сертификата было очень просто и быстро. Я подал заявление на региональном портале госуслуг, спустя пару дней мне в личный кабинет пришло решение с указанием суммы сертификата и я тут же начал искать квартиру. Сертификат получил в феврале, квартира была уже выбрана, поэтому мы сразу договорились с продавцом, он сообщил реквизиты счета, по которому нужно было перевести деньги, и где-то через две недели я въехал в свою квартиру», — поделился он.

Такой способ позволяет самостоятельно выбрать квартиру, взять жилье большего размера при наличии собственных средств, а также сократить срок приобретения квартиры.

В регионе насчитывается порядка 22 тыс. детей-сирот, почти все из них находятся в приемных семьях, остальные — в семейных центрах. Для них действует и ряд других мер поддержки. Так, им предоставляют ежемесячные выплаты, социальную карту, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и не только.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.