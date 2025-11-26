Электронные пропуска введут на катке в парке имени Виктора Талалихина в Подольске

В Подольске с началом зимнего сезона каток в парке имени Виктора Талалихина внедрит современную систему доступа. В день официального старта проекта «Зима в Подмосковье» для гостей начнут действовать электронные карты для прохода. Также станет доступна покупка билетов через интернет.

Проект «Зима в Подмосковье» стартует в парках региона 1 декабря, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Торжественное открытие подольского катка будет сопровождаться праздничной программой, и в парке полностью включат новогоднюю иллюминацию.

Ледовая арена площадью 1,5 тыс. кв. м. полностью оборудована для комфортного отдыха. Здесь работает два обогреваемых павильона с гардеробами для переодевания, пункт проката на 250 пар коньков и 320 индивидуальных шкафчиков для хранения вещей.

