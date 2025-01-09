Электросетевое оборудование в Подмосковье работало в штатном режиме в период новогодних праздников

В период новогодних праздников электросетевое оборудование в Подмосковье работало в штатном режиме, передает Министерство энергетики Московской области. Каких-либо серьезных нарушений выявлено не было.

Во время длинных выходных энергетики региона работали в режиме повышенной готовности. На предприятиях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» дежурили более 650 бригад, в состав которых вошли свыше 3,2 тыс. специалистов. Наготове было более 2,8 тыс. единиц техники, включая почти 280 мобильных дизельных электростанций.

В результате локальные нарушения в работе электросетей оперативно устранялись. В среднем на проведение ремонтных работ требовалось не больше часа.

К примеру, в Пушкино бригады в короткие сроки выявили повреждения на линиях и отремонтировали их. На время ремонта электроэнергия подавалась по резервной схеме для трех котельных, больницы, двух насосных станций и ряда жилых домов. Помимо этого, специалисты использовали мобильные станции.