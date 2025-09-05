Елена Землякова приняла участие в выездном совещании администрации в Новых Химках

Глава города Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла участие в выездной администрации в Новых Химках и приняла 58 обращений химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего жители интересовались вопросами сферы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социальной поддержки и транспорта. Так, например, Виктория Максимча обратилась по вопросу установки площадки для выгула домашних животных на улице Машинцева, 9, вопрос взят на контроль.

«Я пришла с просьбой о строительстве площадки для выгула собак. Нас услышали, в наш район приедет руководитель из администрации, который отвечает за это направление. Надеюсь, что в следующем году у нас появится площадка», — поделилась жительница Химок.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности с начала 2025 года в округе провели 33 выездных заседания администрации.

