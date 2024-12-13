Елочные базары Подмосковья нанесли на интерактивную карту

Интерактивная карта елочных базаров появилась в Подмосковье, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На нее нанесли информацию обо всех 283 торговых точках.

Ознакомиться с картой можно на сайте «Мой АПК» в сервисе «Карта елочных базаров Московской области». На ней представлены сведения об адресах и графиках работы базаров.

В некоторых округах Подмосковья уже начали работу первые елочные базары. С 20 декабря такие точки будут работать по всему региону. На базарах можно будет купить новогодние деревья разных сортов и высоты, а также еловые ветки и предметы декора.