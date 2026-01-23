Энергетикам Подмосковья вручили государственные награды

В Подмосковье вручили государственные награды отличившимся специалистам АО «Мособлэнерго». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Церемония прошла в аппарате управления «Мособлэнерго». В ее рамках работникам предприятия вручили медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» второй степени Министерства энергетики России.

Награды получили девять специалистов, в том числе инженеры, техники, диспетчеры, мастера, юрисконсульт, руководители с более чем 15-летним опытом работы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником. Также глава региона вручил специалистам областные награды.