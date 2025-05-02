Энергетики компании «Россети Московский регион» активно восстанавливают электроснабжение после мощного циклона

Специалисты предприятия «Россети Московский регион» продолжают активные работы по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено из-за непогоды. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Как отметили в ведомстве, на большей части территории региона энергетики компании удержали ситуацию, обеспечив бесперебойную работу электросетевого комплекса.

Сейчас максимум сил и средств сосредоточили на севере и северо-западе области — в Солнечногорске, Дмитрове, Клину, Истре, Талдоме, Рузе, Сергиевом Посаде. Специалисты оперативно убирают деревья с проводов, восстанавливают поврежденные ЛЭП, подключают потребителей.

Также были привлечены дополнительные силы и средства. Сейчас в восстановлении электроснабжения задействованы 155 бригад компании «Россети Московский регион»: это 480 специалистов и 191 единица спецтехники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по устранению нарушений электроснабжения, возникших из-за циклона.