Энергетики Подмосковья отремонтировали 297 км ЛЭП

В регионе в рамках подготовки к отопительному периоду было отремонтировано 297 километров ЛЭП, передает Министерство энергетики Московской области.

Также в регионе построили 194 километра новых линий и ввели 137 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Кроме того, было отремонтировано оборудование 241 подстанции.

При подготовке к зиме в регионе расчищают зоны ЛЭП от растительности Эти работы проведены уже на 126 гектарах.