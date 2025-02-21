Энергетики Подмосковья будут круглосуточно дежурить в праздничные выходные

В компаниях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вводят дополнительные меры, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в праздничные выходные. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, с 22 по 24 февраля в круглосуточном режиме будут дежурить представители руководства предприятий, а также оперативный и оперативно-ремонтный персонал.

Кроме того, на такой же период будут отменены плановые ремонтные работы и переключения. Исключение составят работы по устранению нарушений в сетях.

В регионе дополнительно проверили состояние ЛЭП и оборудования, провели техобслуживание транспортных средств и специализированной техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что для устранения аварий на линиях освещения на дорогах необходим четкий алгоритм.