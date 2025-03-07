Энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме в связи с праздником

В связи с празднованием в регионе 8 Марта подмосковные энергетики будут работать в усиленном режиме. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» будут дежурить в круглосуточном режиме. На всех объектах предприятий введут усиленный контроль.

Кроме того, с 8:00 8 марта до 8:00 10 марта будут отменены все плановые ремонтные работы. Исключение составят работы по устранению последствий нарушений и аварий.

В случае нарушения подачи электроэнергии можно позвонить на круглосуточную «Светлую линию» по номеру 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220). Также можно написать виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре. В «Мособлэнерго» работает горячая линия — 8 (495) 99-500-99.

Ранее в ведомстве сообщили, что в области за прошлый год было установлено и заменено свыше 47 тыс. приборов учета электроэнергии.