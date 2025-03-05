В Подмосковье в 2024 году установили и заменили более 47 тыс. приборов учета электроэнергии

Специалисты «Мособлэнерго» по итогам прошлого года установили и заменили свыше 47 тыс. приборов учета электроэнергии. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с 2023 годом компания установила на 45% больше счетчиков. Показатель за 2024 год стал для предприятия рекордным.

В рамках техприсоединения энергопринимающих устройств установили около 12 тыс. приборов. Еще более 35 тыс. устройств установили при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации.

В регионе устанавливают «умные счетчики», которые самостоятельно в режиме реального времени передают информацию о потреблении электроэнергии.

Ранее в министерстве сообщили, что за прошлый год энергетики региона провели 570 тыс. работ по техобслуживанию электросетей.