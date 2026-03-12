Энергетики Подмосковья по программе капремонта в 2025 году привели в порядок около 330 км ЛЭП

Подмосковные энергетики в рамках программы капремонта в 2025 году привели в порядок свыше 329 км линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Наибольший объем работ провели в Раменском. Там отремонтировали 39 км сетей. На втором месте Одинцово с показателем 29 км, на третьем — Пушкино, где привели в порядок около 23 км.

Всего за год планировалось отремонтировать 326 км ЛЭП, электрооборудование в 215 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, строительные части зданий 220 подстанций и объектов производственного назначения, а также расчистить от деревьев 110 га охранных зон ЛЭП.

В этом году в регионе отремонтировали электрооборудование почти 230 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, строительные части зданий 220 подстанций и объектов производственного назначения, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности почти 150 га охранных зон.

«Главная задача — сделать электроснабжение для жителей области максимально надежным и бесперебойным», — подчеркнул глава министерства Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в этом году отремонтируют около 2 тыс. МКД.