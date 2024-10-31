Энергетики Подмосковья подготовили к зиме 160 тысяч километров сетей

Подмосковные энергетики подготовили к отопительному периоду 160 тысяч километров сетей и 43 тысячи подстанций. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

«Зимний сезон для энергетиков — это сложное и ответственное время. Чтобы встретить его без перебоев, мы в течение всего года вели подготовку электросетевого комплекса к работе в сложных условиях», - отметил глава ведомства Сергей Воропанов.

Также в области в рамках модернизации объектов электросетевого комплекса капитально отремонтировали свыше 1,3 тысячи километров ЛЭП и оборудование 2,2 тысячи трансформаторных подстанций. От деревьев и кустарников в регионе расчистили 6,3 тысячи гектаров.

По программе повышения надежности электроснабжения жителей с начала года отремонтировали более тысячи километров ЛЭП и оборудование 218 подстанций, расчистили 5,8 тысячи гектаров от деревьев.

Помимо этого, в текущем году в области решили закупить 80 новых резервных источников снабжения электроэнергией. Также сейчас осуществляется поставка новых передвижных электростанций. К концу года их число в регионе будет составлять 232.