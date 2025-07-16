Энергетики Подмосковья с начала года капитально отремонтировали почти 116 км ЛЭП

Энергетики Подмосковья с начала текущего года капитально отремонтировали почти 116 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Также специалисты провели ремонт оборудования на 136 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Кроме того, были приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации здания 124 энергообъектов. Помимо этого, было расчищено от кустарников и деревьев 52 га охранных зон ЛЭП.

В общей сложности в рамках производственной программы «Мособлэнерго» в этом году планируется капитально отремонтировать 326 км ЛЭП и оборудование 215 ТП и РП, а также привести в порядок здания 220 ТП и РП и расчистить 110 га охранных зон ЛЭП. Завершение работ запланировано на декабрь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом стандарте работы для ресурсоснабжающих организаций области.