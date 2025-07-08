Губернатор Подмосковья: все ресурсоснабжающие организации региона будут работать по новому стандарту

В Подмосковье все ресурсоснабжающие организации будут работать по новому стандарту, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Рузу.

Сейчас пилотный проект реализуется на базе ресурсоснабжающей организации «Мособлтепло», которая оказывает коммунальные услуги в Можайске и Рузе. Губернатор проверил, как ведется работа на объекте.

«Сегодня мы посмотрели офис, куда приходят жители (в будущем они смогут получать ответы на вопросы, не выходя из дома — платежки это, сверка или подключение), а также цифровую диспетчерскую. Всего два диспетчера могут контролировать все, что происходит на котельных в Можайском и Рузском округах, принимают сигналы. Ну и, конечно, сами „аварийки“ — современные машины, оснащенные всем необходимым», — рассказал Воробьев.

Он поблагодарил сотрудников за добросовестное отношение к работе и отметил важность внедрения нового стандарта в регионе.

«Наша задача — чтобы в каждом округе эти стандарты внедрялись. Я очень надеюсь, что ресурсоснабжающие организации после трансформации смогут достойно, профессионально выполнять тот объем работ, который, прежде всего, связан с ликвидацией аварий, ну и, конечно, плановыми задачами», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Единый стандарт предполагает усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, кадровую работу, создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приема жителей, автоматизацию, роботизацию и цифровизацию процессов.

На объекте в Рузе действует Единый центр приема и обработки обращений жителей, полностью автоматизирован процесс регистрации и передачи заявок, управление выездными бригадами осуществляется дистанционно.

Можайск и Рузу обслуживают 14 мобильных аварийно-восстановительных бригад быстрого реагирования. В составе каждой из них — мастер, два слесаря и водитель. В их распоряжении самые современные инструменты и материалы, а также транспортные средства. Сейчас в автопарке их 98. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС.

«Работа системы ЖКХ завязана на тарифах, но они, к сожалению, не всегда позволяют платить достойную заработную плату сотрудникам. В первом полугодии „Мособлтепло“ показало заметное увеличение количества оказанных коммерческих услуг, они очень востребованы, в том числе в частном секторе. Житель сам выбирает к кому обращаться, и если это наши РСО, то за счет увеличения выручки мы можем удерживать работников», — добавил губернатор.

Процесс постановки задач и формирование отчетов о работах осуществляется через информационную систему. Следить за состоянием инженерных коммуникаций помогают цифровые датчики — система «Цифровой слесарь v1.0».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход модернизации котельной в Рузе.