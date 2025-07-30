Энергетики Подмосковья сдали 18 литров крови в рамках донорской акции

Сотрудники аппарата управления и Красногорского филиала «Мособлэнерго» приняли участие в выездной донорской акции. Ее провел областной Центр крови. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Акция прошла в центральном офисе компании. Ее участниками стали 56 представителей предприятия. По итогам мероприятия было собрано 18 литров крови.

До этого еще одна выездная акция прошла в Домодедовском филиале компании. В ней приняли участие 40 человек, которые сдали 13,5 литра крови.

В прошлом году в выездных донорских акциях сотрудники компании сдали свыше 167 литров крови. Общее число участников составило 538 человек.

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