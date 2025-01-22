Энергетики Подмосковья в 2024 году обеспечили передачу более 15 млрд кВт/ч электроэнергии
Объем электроэнергии, переданной «Мособлэнерго» за год, превысил 15 млрд кВт/ч
Фото: [Мособлэнерго]
Объем электроэнергии, переданной в сетях «Мособлэнерго» за 2024 год, превысил 15 млрд киловатт-часов (кВт/ч). Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
«По сравнению с аналогичным периодом 2023 года полезный отпуск увеличился более чем на 774 млн кВт/ч», - отметили в ведомстве.
Увеличить показатель удалось за счет консолидации бесхозяйных электросетевых объектов и сетей СНТ, а также увеличения территории обслуживания предприятия.
По итогам прошлого года на баланс компании были приняты электросетевые объекты в пяти городских округах.
Фактические потери электроэнергии в прошлом году составили 11,4%. Это на 77 млн кВт/ч меньше планируемых показателей.