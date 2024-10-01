Энергетики в Красногорске сдали более 15 литров крови в рамках донорской акции

Специалисты АО «Мособлэнерго» сдали более 15 литров крови в рамках выездной донорской акции в Красногорске. В мероприятии приняли участие 50 представителей предприятия, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Акцию организовал областной центр крови. Ранее аналогичные мероприятия прошли в филиалах компании в Коломне, Щелково и Павловском Посаде. В общей сложности в них приняли участие 97 человек. Было собрано более 35 литров крови.

Сотрудники компании участвуют в донорских акциях регулярно. В первом квартале текущего года такие мероприятия собрали более 300 участников, во втором — почти две с половиной сотни человек.