Еще 100 новых автобусов ЛиАЗ вышли на маршруты Подмосковья

На маршруты АО «Мострансавто» вышли 100 новых современных автобусов ЛиАЗ большого класса, еще 100 — находятся на стадии регистрации в ГАИ и вскоре начнут перевозить пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые автобусы появились на 40 маршрутах в Балашихе, Богородском, Дзержинском и других округах, особое внимание было уделено социально значимым направлениям и маршрутам с наибольшим пассажиропотоком. Их появление позволит улучшить транспортную доступность, повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, отметили в Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.