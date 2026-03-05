Еще 14 управляющих организаций Подмосковья получили лицензии с начала года
В Подмосковье с начала 2026 года лицензии на право управления домами получили еще 14 управляющих организаций, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В общей сложности с 2015 года в регионе управляющим организациям было выдано более 2,9 тыс. лицензий.
С мая 2015 года управляющие организации не имеют права управлять многоквартирными домами без лицензии. С марта 2022 года лицензии на бумажном носителе не предоставляются — все сведения вносятся в реестр в ГИС ЖКХ.
