Губернатор Подмосковья рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения

В 2026 году в Подмосковье модернизируют более 400 объектов теплоснабжения. Планы, а также итоги реализации масштабной программы за 2025 год губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководством правительства Московской области и главами округов.

«Сегодня обсудим статус программы 2025 года — что сделано, что необходимо завершить в первой половине года, в том числе это касается благоустройства, экспертизы. Ну и поговорим о программе 2026-го. Она у нас внушительная, это более 400 объектов: почти сотня котельных, 73 БМК, 200 километров теплосетей. По объему финансирования лидеры этого года — Чехов, Люберцы, Лосино-Петровский, Богородский, Балашиха. Сегодня мы уже начали подготовительный этап для того, чтобы был четкий, понятный алгоритм этой работы», — сказал губернатор.

В прошлом году специалисты обновили 454 объекта, включая 72 котельных, 41 блочно-модульную котельную, 21 центральный тепловой пункт и 320 участков теплосетей. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов добавил, что в 2026-м в госпрограмму модернизации теплоснабжения включены 170 котельных и 212 км теплосетей. Программа затронет более 2 млн человек, 13 тыс. многоквартирных домов и порядка 2,7 тыс. объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Наибольший объем работ по котельным проведут в Богородском, Лотошино, Рузском, Чехове, Ступино, по теплосетям — в Чехове, Электростали, Богородском, Кашире. Завершить все мероприятия планируется к началу осени, чтобы с 15 сентября приступить к пробным топкам.

На данный момент 163 объекта уже находятся в активной стадии реализации, там ведутся строительно-монтажные работы. Все работы по модернизации системы теплоснабжения сопровождаются благоустройством.

