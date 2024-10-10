Еще 15 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье

Еще пятнадцать тысяч видеокамер были интегрированы в систему «Безопасный регион» в Подмосковье в сентябре, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Благодаря работе камер в регионе можно выявлять несанкционированные свалки, дорожные ямы, граффити и вандальные надписи, случаи неправильной парковки, дефекты освещения.

Анализ снимков с видеокамер проводится дважды в сутки. Если выявлено нарушение, то система формирует задачу для его устранения. После истечения срока, выделенного на ликвидацию дефекта, ИИ снова проверяет локацию.

До конца текущего года в области планируется подключить к системе еще тридцать тысяч камер видеонаблюдения.