Еще 16 световых инсталляций появились в Подольске к Новому году

В Подольске завершился монтаж всех запланированных новогодних световых украшений. В рамках подготовки к Новому году и Рождеству установили еще 16 новых световых конструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в регионе стартовал проект «Зима в Подмосковье».

На Октябрьской площади в микрорайоне Климовск появились парящие световые снежинки, в сквере Поколений разместили композицию в виде елочных игрушек, а у Дворца культуры ЗиО установили современную инсталляцию «Кубы». В Детском парке Климовска заработала фигура «Квартет снеговиков».

В сквере 200-летия Подольска смонтировали световой «Променад», Благовещенский сквер украсила патриотичная композиция «Снегирь» на фоне триколора, а в Дубровицах появилась изящная фигура «Маска». Праздничное освещение добавилось и у стелы «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей посетить зимние катки в областных парках.