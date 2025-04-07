Еще более 60 тыс. жителей Химок прошли диспансеризацию

С начала 2025 года диспансеризацию в Химках прошли более 60 тыс. человек, пациентам проводят комплексное обследование и дают необходимые рекомендации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках осмотра врачи проверяют работу сердца, делают флюорографию, измеряют давление, вес и рост, берут различные анализы. С результатами пациенты могут ознакомиться в личном кабинете на портале «Здоровье» или в ходе телемедицинской консультации с врачом. При необходимости специалист может направить человека на углубленное обследование.

В сообщении подчеркнули, что регулярные профилактические мероприятия помогут улучшить качество жизни и повысить уровень здоровья. Пройти диспансеризацию жители Химок могут в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

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