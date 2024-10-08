Еще более шестисот детей-сирот обеспечили жильем в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье в рамках губернаторской программы по обеспечению детей-сирот квартирами жилье получили почти 600 человек, в общей сложности с начала реализации программы — более восьми тысяч. В регионе дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия могут также получить жилищный сертификат на покупку квартиры. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что из общего числа обеспеченных в этом году жильем детей-сирот только 94 выбрали получение квартиры по договору социального найма. Сертификат позволяет обладателю самостоятельно приобрести квартиру на территории любого города Подмосковья и оформить ее в собственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.