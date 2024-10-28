Еще два населенных пункта газифицировали в Подмосковье в рамках программы губернатора Московской области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, газ появился в деревнях Моногарово и Даровое под Зарайском. Газопровод-источник протяженностью 5,7 километра построили специалисты АО «Мособлгаз».

В деревнях уже возвели 104 газопровода-ввода. Это сети, которые в рамках программы соцгазификации проводят до границ участков бесплатно для жителей.

Всего с января в регионе газифицировали более 50 населенных пунктов. План работ на год выполнен на 70%.