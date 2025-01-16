Еще два подростка получили серьезные травмы из-за использования петард в Подмосковье

Еще двое несовершеннолетних из Подмосковья получили травмы в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Оба случая произошли 14 января. Первый — в Балашихе. Там мальчик в возрасте 11 лет возвращался из магазина и нашел петарду. Дома он почувствовал запах гари и решил потушить пиротехническое изделие в ванной комнате. Однако, петарда взорвалась, и ребенку оторвало фаланги пальцев.

В этот же день 14-летний житель Серпухова поджег дома петарду, купленную в магазине. Мальчику показалось, что фитиль изделия потух, и он поджег его еще раз. Петарда взорвалась в руке подростка, и он получил серьезные травмы.

По обоим случаям проводятся процессуальные проверки. Детям оказана вся необходимая медицинская помощь.